Насиловавший пациенток врач арестован в Петербурге

https://news.ru/storage/news/3d89ab770d339b3fdd1d19ace4cad10c/bb4714df-43e3-4865-be2f-595d81337aef_850.jpg Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать анестезиолога-реаниматолога клиники «Ювента» Армена Оганесяна. Мужчина обвиняется в изнасиловании одной девушки и насильственных действиях против двух пациенток.

Обвиняемый помещён под стражу до 20 февраля 2019 года.

Свою вину в надругательстве над девушками 1997, 2001 и 2002 годов рождения врач признавать отказался, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Ранее главврач клиники, где, предположительно, происходили преступные эпизоды, заявила, что руководство больницы само обратилось в правоохранительные органы.

Как писал News.ru ранее, Октябрьский районный суд города Иркутска заключил под стражу двух местных жителей и правоохранителя, которые обвиняются в избиении и изнасиловании женщины. Преступление было совершено в участковом пункте полиции №8.