Петарда взорвалась в руках у мужчины в Новой Москве

У молодого человека в руках взорвалась петарда в деревне Сосенки Новомосковского административного округа.
Об этом рассказали очевидцы, передаёт РЕН ТВ.
О состоянии молодого человека пока ничего неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее News.ru писал, что генеральный директор транспортной компании пострадал после взрыва петарды у него в руках на корпоративе в Мытищах. На видеозаписи видно, что бизнесмен самостоятельно поджигает пиротехнику, после чего она взрывается. Судя по всему, продукт оказался некачественным.