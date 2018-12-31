Петарда взорвалась в руках у мужчины в Новой Москве

https://news.ru/storage/news/f75269cb17c5589b7ccac93314526e97/697471a7-95f9-4b6f-ae9d-568951d126e7_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

У молодого человека в руках взорвалась петарда в деревне Сосенки Новомосковского административного округа.

Об этом рассказали очевидцы, передаёт РЕН ТВ.

О состоянии молодого человека пока ничего неизвестно. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор транспортной компании пострадал после взрыва петарды у него в руках на корпоративе в Мытищах. На видеозаписи видно, что бизнесмен самостоятельно поджигает пиротехнику, после чего она взрывается. Судя по всему, продукт оказался некачественным.