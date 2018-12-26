Петарда взорвалась в руках у бизнесмена

https://news.ru/storage/news/8f71b885678dc3add12712d5266d531b/1d439baa-1995-4114-ad43-da435dfedc50_850.jpg Vladimir Mucibabic/YAY/TASS

Мужчину подвела некачественная пиротехника

Генеральный директор транспортной компании пострадал после взрыва петарды у него в руках на корпоративе в Мытищах.

«По словам 37-летнего мужчины, на корпоративной вечеринке в деревне Красные Горки в городском округе Мытищи он взял в руки петарду, полагая, что она дала осечку, после чего пиротехническое изделие взорвалось у него в руках. Предприниматель получил взрывное ранение кисти и закрытый перелом безымянного пальца», — сообщало слова источника в органах АГН «Москва».

Однако на кадрах видно, что бизнесмен самостоятельно поджигает петарду, после чего она взрывается. Судя по всему, пиротехника оказалась некачественной.

Как ранее писал News.ru, россиянам напомнили о правилах приобретения и обращения с пиротехникой. Рекомендации подготовил Роспотребнадзор накануне новогодних праздников.