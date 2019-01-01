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Оппозиционера избили в Кемеровской области

Андрей Никеричев/АГН "Москва" эксклюзивы

происшествия [ версия для печати ]

Член Либертарианской партии России, 18-летний Валерий Казанцев, был избит 1 января в подъезде собственного дома в городе Кемерово. Инцидент произошёл в 07:30 утра, когда молодой человек возвращался после празднования Нового года.

Двое мужчин накинулись на Валерия и обозвали его «педофилом», после чего избили. Сейчас юноша находится дома, рассказал News.ru его соратник Лев Гяммер. Свидетельницей нападения стала подруга Валерия, Вероника.

Как выяснилось, молодого человека душили, он не может поворачивать шею, есть подозрение на сотрясение.

Ранее News.ru сообщал, что в преддверии Нового года рэпера Птаху избили в центре Москвы. На него напали трое неизвестных с битами.


#нападение #КЕМЕРОВО #оппозиция
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