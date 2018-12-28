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Рэпера Птаху избили в центре Москвы

Птаха Сергей Киселев/АГН «Москва»

Птаха

происшествия [ версия для печати ]

На рэпера Птаху напали три человека с битами в центре Москвы. Об этом сообщила PR-менеджер Давида Нуриева (настоящее имя музыканта. — Прим.) Марина Евстифеева.

«В центре Москвы на него напали три человека с битами. Ударили его», — сообщила РИА Новости Евстифеева.

Представитель рэпера добавила, что Нуриеву не понадобилась медицинская помощь. Он не собирается писать заявление в полицию.

Ответственность за случившееся взял на себя рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович. — Прим.). На своей страничке в Twitter он сообщил, что напал на рэпера в одиночку. К нему уже обратились представители правоохранительных органов для разъяснения подробностей драки.

Потасовка стала не первым конфликтом двух знаменитых молодых людей. Музыканты уже публично выясняли отношения в 2014 году.

Как ранее писал News.ru, рэпер Птаха заявил о разложении молодёжи в России. Такое заявление он сделал на круглом столе в Госдуме, где также участвовали исполнители Маста Эйси, Бледный и Рома Жиган. Исполнитель также заявил, что власти отменяют концерты в стране «безосновательно», а «правоохранительные органы часто находят в песнях то, чего нет».


#москва #россия #РЭПЕР #Птаха
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