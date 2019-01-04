Неадекватный угонщик устроил ДТП и пырнул ножом прохожего

https://news.ru/storage/news/e72a2c41b69620ed3c6fef05bc7543b1/5ee73e41-144d-45cf-b23e-a8dddc1717cb_850.jpg Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Психически нездоровый мужчина протаранил автомобиль полицейских, угнал две машины, пырнул ножом прохожего в живот и покончил с собой. Инцидент произошёл в австралийском городе Сидней, в южном пригороде Арнклифф.

Правоохранители пытались остановить внедорожник без номеров, однако тот протаранил машину полиции. Затем водитель выбрался из авто и угнал небольшой грузовик, на котором врезался в несколько машин и в итоге попал в крупную аварию в Рокдейле.

После неадекватный мужчина ударил ножом прохожего и украл такси. На нём он вернулся в Арнклифф. Встретив там полицейских, он решил на их глазах свести счёты с жизнью, передаёт The Guardian.

Ранее News.ru писал, что Департамент патрульной полиции инициировал служебное расследование в связи с информацией об избиении правоохранителями 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов» Виктора Ковальского. Специалист работал над созданием самолёта Ан-225 «Мрия» («Мечта»).