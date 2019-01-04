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Неадекватный угонщик устроил ДТП и пырнул ножом прохожего

Hugh Peterswald/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Психически нездоровый мужчина протаранил автомобиль полицейских, угнал две машины, пырнул ножом прохожего в живот и покончил с собой. Инцидент произошёл в австралийском городе Сидней, в южном пригороде Арнклифф.

Правоохранители пытались остановить внедорожник без номеров, однако тот протаранил машину полиции. Затем водитель выбрался из авто и угнал небольшой грузовик, на котором врезался в несколько машин и в итоге попал в крупную аварию в Рокдейле.

После неадекватный мужчина ударил ножом прохожего и украл такси. На нём он вернулся в Арнклифф. Встретив там полицейских, он решил на их глазах свести счёты с жизнью, передаёт The Guardian.

Ранее News.ru писал, что Департамент патрульной полиции инициировал служебное расследование в связи с информацией об избиении правоохранителями 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов» Виктора Ковальского. Специалист работал над созданием самолёта Ан-225 «Мрия» («Мечта»).


#нападение #ДТП #авария #угон #нож #Сидней
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