Наркоторговца из России задержали в Белоруссии

Правоохранители из Белоруссии задержали в Витебской области россиянина, объявленного в международный розыск за торговлю наркотиками в особо крупном размере.
По данным пресс-службы УВД Витебского облисполкома, 25-летнего наркоторговца удалось задержать 14 января в Новополоцке.
Россиянин начал скрываться весной 2017 года. В Белоруссии он находился нелегально и жил на съёмной квартире, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что гражданина РФ поймали на границе между Польшей и Белоруссией с наркотиками. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. 24-летнего молодого человека, ехавшего на автомобиле Mercedes, остановили на таможенном пункте «Варшавский мост».