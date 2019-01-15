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Наркоторговца из России задержали в Белоруссии

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Правоохранители из Белоруссии задержали в Витебской области россиянина, объявленного в международный розыск за торговлю наркотиками в особо крупном размере.

По данным пресс-службы УВД Витебского облисполкома, 25-летнего наркоторговца удалось задержать 14 января в Новополоцке.

Россиянин начал скрываться весной 2017 года. В Белоруссии он находился нелегально и жил на съёмной квартире, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что гражданина РФ поймали на границе между Польшей и Белоруссией с наркотиками. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы. 24-летнего молодого человека, ехавшего на автомобиле Mercedes, остановили на таможенном пункте «Варшавский мост».


#россия #наркотики #Белоруссия #розыск #наркоторговля
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