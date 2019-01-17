Мужчину связали ремнём и ограбили в Москве

https://news.ru/storage/news/d4e78b5876e776c6fca865f578700a9d/50ab4a60-3dce-46a8-a88c-136b5f410c8c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые ограбили мужчину на юге столицы.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл 16 января на Окской улице. Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и избили его, после чего связали ему руки ремнём.

Правоохранители уточнили, что добычей преступников стали 750 тысяч рублей, которые хранились в сейфе, а также мобильный телефон, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что московская полиция раскрыла хищение на сумму свыше 24 миллионов рублей. По подозрению в его совершении задержана 45-летняя жительница столицы. Расследование было начато в связи с заявлением двух фирм, занимающихся продажей дверей, о пропаже крупных сумм денег со счетов.