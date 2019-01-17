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Мужчину связали ремнём и ограбили в Москве

Сергей Булкин/News.ru

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Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые ограбили мужчину на юге столицы.

По данным пресс-службы ГУ МВД по городу, инцидент произошёл 16 января на Окской улице. Злоумышленники ворвались в квартиру потерпевшего и избили его, после чего связали ему руки ремнём.

Правоохранители уточнили, что добычей преступников стали 750 тысяч рублей, которые хранились в сейфе, а также мобильный телефон, передаёт РЕН ТВ.

Ранее News.ru писал, что московская полиция раскрыла хищение на сумму свыше 24 миллионов рублей. По подозрению в его совершении задержана 45-летняя жительница столицы. Расследование было начато в связи с заявлением двух фирм, занимающихся продажей дверей, о пропаже крупных сумм денег со счетов. 


#москва #ограбление #разбой
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