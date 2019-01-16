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Бухгалтер в Москве украла у работодателей миллионы рублей

Sergey Kovalev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Московская полиция раскрыла хищение на сумму свыше 24 миллионов рублей. По подозрению в его совершении задержана 45-летняя жительница столицы.

Расследование было начато в связи с заявлением двух фирм, занимающихся продажей дверей, о пропаже крупных сумм денег со счетов. Было установлено, что подозреваемая ранее работала бухгалтером в этих организациях и переводила их средства на свои личные счета, открытые в разных банках. Похищенными деньгами она распорядилась по собственному усмотрению.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ). В настоящее время она находится под арестом, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее News.ru писал о предпринимателе, похитившем у Минобороны РФ свыше 131 млн рублей. Эти средства были выделены ведомством на покупку средств связи. Бизнесмен сотрудничал со следствием и в ходе расследования добровольно возместил часть причинённого ущерба. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы.


#москва #МВД #хищение #мошенничество
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