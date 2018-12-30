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Массовая драка из-за официанток попала на видео

hooters/instagram.com

происшествия [ версия для печати ]

В Сеть попало видео массовой драки у ресторана в Ставрополе. Инцидент произошёл из-за официанток — одна группа лиц к ним приставала, другая — защищала.

Как сообщает издание «Блокнот», один из защитников получил серьёзные травмы и попал в реанимацию. Но на этом дело не закончилось. Друзья пострадавшего нашли нападавших уже в кальянной и устроили там ещё одну драку, на этот раз со стрельбой. В результате пострадали ещё семеро. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее News.ru писал, что в период празднования Нового года разгорячённые спиртным россияне пускаются во все тяжкие. Большинство травм в новогоднюю ночь получают те, кто перебрал с алкоголем. Чаще всего подвыпившие люди теряют равновесие на льду. 

Ещё одна любимая «забава» россиян в праздники — драки. Врачи рассказали: нападают друг на друга не только деклассированные элементы. Участников пьяных потасовок привозят и из дорогих коттеджей, и из элитных домов с охраняемой территорией.


#драка #ставрополье
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