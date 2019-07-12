https://static.news.ru/photo/25bcd02a-9e12-11e9-8858-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мизинец пятилетнего мальчика зажало дверьми лифта и оторвало в доме на Мичуринском проспекте в Москве. Ребёнок был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как сообщил «360» источник в экстренных службах города, ребёнок застрял в лифте на четвёртом этаже. Приехавшие на место сотрудники «Мослифта» освободили мальчика и оказали ему первую помощь.

Как писал News.ru, женщина на 27 часов застряла в лифте в городе Падуя. Скоротать время ей помогла бутылка вина. Инцидент произошёл, когда итальянка везла на лифте ящик вина в подвал старого дома в историческом центре города. Лифт застрял, женщина звала на помощь, но никто её не услышал. Кнопки диспетчера в кабине не оказалось. Чтобы спастись от обезвоживания, итальянка стала пить вино, открыв одну из бутылок.