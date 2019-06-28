Женщина на 27 часов застряла в лифте в городе Падуя. Скоротать время ей помогла бутылка вина.
По данным газеты
Чтобы спастись от обезвоживания, итальянка стала пить вино, открыв одну из бутылок. На следующий день её дочь, обеспокоившись местонахождением матери, вызвала пожарных. Женщина не пострадала, сразу после освобождения она легла спать.
Ранее News.ru писал о том, что погода в Великобритании установила новый рекорд. Суббота, 29 июня, признана самым жарким днём за последние несколько лет. Кафе и рестораны традиционно планировали сделать выручку на мороженом и прохладительных напитках, однако большинство посетителей предпочли прохладное шампанское, вино или пиво.