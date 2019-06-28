https://static.news.ru/photo/64c80854-9a96-11e9-a9a6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кадр из сериала «Последний человек на Земле»/20th Century Fox Television

Женщина на 27 часов застряла в лифте в городе Падуя. Скоротать время ей помогла бутылка вина.

По данным газеты Corriere del Veneto , инцидент произошёл, когда итальянка везла на лифте ящик вина в подвал старого дома в историческом центре города. Лифт застрял, женщина звала на помощь, но никто её не услышал. Кнопки диспетчера в кабине не оказалось.

Чтобы спастись от обезвоживания, итальянка стала пить вино, открыв одну из бутылок. На следующий день её дочь, обеспокоившись местонахождением матери, вызвала пожарных. Женщина не пострадала, сразу после освобождения она легла спать.

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