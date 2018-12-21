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Красноярские полицейские нашли клад в автомобиле

24.мвд.рф

происшествия [ версия для печати ]

Сотрудники полиции Красноярского края обнаружили тайник с золотом в ничем не примечательном на первый взгляд автомобиле. Машину они остановили для проверки случайно.

Инцидент произошёл в Енисейском районе. За рулём легковушки находился 51-летний мужчина, который, как выяснилось впоследствии, был ранее судим. В процессе осмотра салона машины полицейские обнаружили под водительским сидением два пакета с промышленным золотом.

Сотрудники МВД установили, что драгоценный металл был куплен водителем в одном из посёлков Северо-Енисейского района. Полицейские наведались к указанному мужчиной продавцу и обнаружили, что тот прячет в бане свыше четырёх килограммов золотоносного материала. Согласно данным экспертизы, сырьё содержит около килограмма золота 999 пробы и более 60 гр такого же химически чистого серебра. Общая стоимость находки составляет порядка 2,5 млн рублей.

Полиция также обнаружила у продавца оборудование для обогащения золотоносных концентратов и деньги в сумме свыше 270 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгметаллов. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Ранее News.ru писал о том, что законодатели Хабаровского края предложили выдавать частным лицам патенты на добычу золота. Парламентарии считают, что эта мера позволит легализовать данный вид деятельности и вывести из тени десятки миллиардов рублей.


#золото #полицейские #Красноярскийкрай
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