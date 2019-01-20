Красноярская семья едва не лишилась ребёнка в Крещение

https://news.ru/storage/news/41655ef22404bf02637ab55427d3cc22/02e1aa5f-3bf3-4bc7-842e-fa95dc737abb_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Автомобиль, в котором находился ребёнок, угнали у красноярской семьи во время купания в проруби на Крещение. Полиция нашла машину и задержала угонщика.

Инцидент произошёл в посёлке Солонцы. Глава семейства рассказал полицейским, что вместе с женой отправился окунуться в купель, а спящий ребёнок остался в припаркованном неподалёку транспортном средстве. По возвращении супруги не нашли ни сына, ни машины.

Через некоторое время ребёнок позвонил родителям по сотовому телефону и сообщил, что злоумышленник бросил авто и сбежал. Полицейские обнаружили пропажу в течение получаса. Мальчик не пострадал.

Угонщиком оказался ранее судимый житель Красноярска. Он рассказал, что первоначально при похищении машины не заметил в ней ребёнка. Увидев его, злоумышленник решил бросить затею.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте МВД России.

Ранее News.ru писал о том, как в австралийском Сиднее злоумышленник угнал поочередно несколько автомобилей и ударил ножом пешехода. Решив избежать ареста, он покончил с собой на глазах у полицейских.