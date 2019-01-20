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Красноярская семья едва не лишилась ребёнка в Крещение

Сергей Лантюхов/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Автомобиль, в котором находился ребёнок, угнали у красноярской семьи во время купания в проруби на Крещение. Полиция нашла машину и задержала угонщика.

Инцидент произошёл в посёлке Солонцы. Глава семейства рассказал полицейским, что вместе с женой отправился окунуться в купель, а спящий ребёнок остался в припаркованном неподалёку транспортном средстве. По возвращении супруги не нашли ни сына, ни машины.

Через некоторое время ребёнок позвонил родителям по сотовому телефону и сообщил, что злоумышленник бросил авто и сбежал. Полицейские обнаружили пропажу в течение получаса. Мальчик не пострадал.

Угонщиком оказался ранее судимый житель Красноярска. Он рассказал, что первоначально при похищении машины не заметил в ней ребёнка. Увидев его, злоумышленник решил бросить затею.

В отношении преступника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщается на сайте МВД России.

Ранее News.ru писал о том, как в австралийском Сиднее злоумышленник угнал поочередно несколько автомобилей и ударил ножом пешехода. Решив избежать ареста, он покончил с собой на глазах у полицейских.


#Красноярскийкрай #угон #крещение
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