https://static.news.ru/photo/7cbe9328-b17b-11e9-8b9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: News.ru

Задержанный правоохранительными органами у 64 городской больницы в Москве корреспондент News.ru отпущен после проверки документов. В это лечебное учреждение ранее был доставлен оппозиционер Алексей Навальный с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением на коже.

Как только стало известно об ухудшении здоровья оппозиционера, у больницы стали собираться люди, желающие поддержать его. При этом через некоторое время появились сотрудники правоохранительных органов, которые начали задерживать собравшихся.

Всего в ОВД Академический были доставлены 12 человек. Их могут отпустить в течение трёх часов.

Как писал News.ru, вечером 28 июля корреспондента News.ru задержали у 64 городской больницы, где находится оппозиционер Алексей Навальный.