https://static.news.ru/photo/6662f9fe-ad1e-11e9-8fd1-fa163e074e61_1024.jpg «Лошарик» Фото: Russian Archive/Global Look Press

Экипаж атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» до последнего боролся с пожаром, хотя имел возможность эвакуироваться на лодку-носитель. Об этом « Коммерсанту » рассказал источник, близкий к расследованию катастрофы .

По данным издания, подводники погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

Собеседник издания, говоря о причинах возгорания, предполагает, что он мог быть вызван проблемами в электросистеме АС-31.

[Станция] использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции, — приводит «Коммерсантъ» слова специалиста.

Источники издания пояснили, что произошедшая авария в начальной её стадии, не представляла большой опасности. Все находившиеся на борту могли эвакуироваться через шлюз на лодку-носитель. Каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство ПДУ-3, позволяющее ему продержаться не менее 20 минут без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Однако гидронавты приняли решение следовать «Руководству по борьбе за живучесть». Данный регламент обязывает подводника оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с ним.

Собеседник «Коммерсанта» предполагает, что командиру доложили о пожаре, а он сообщил об этом командиру подводной лодки-носителя. Затем последовал приказ проверить дыхательные аппараты и перейти на лодку-носитель всем, кто не задействован в борьбе за живучесть.

Шесть человек перешли на подлодку, десять офицеров остались на станции. Когда все дыхательные средства были израсходованы, капитан запросил эвакуацию на лодку-носитель.

У шлюзового устройства оставшийся экипаж "Лошарика" должны были встретить четверо гидронавтов из второго экипажа. Когда готовилась эвакуация, произошёл взрыв аккумуляторной батареи, погибли все 14 моряков, сообщает источник.

Как ранее писал News.ru причиной пожара на глубоководном аппарате, который предназначен для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России в Баренцевом море, мог стать взрыв экспериментального литиевого аккумулятора нового поколения.