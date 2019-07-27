https://static.news.ru/photo/1d8a1744-b070-11e9-8ea2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Популярный видеоблогер из Белоруссии, автор YouTube-канала Road to film погиб в Санкт-Петербурге. Вместе с ним умер и сопровождавший его диггер.

Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки, — сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

По данным местных СМИ, мужчины спустились в коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась. Ведётся проверка.

Ранее News.ru писал о смерти актрисы Вероники Никоновой. Она сыграла роль главной героини в военной драме «Брестская крепость». 24-летняя девушка накануне вышла замуж и отправилась в свадебное путешествие на Аляску. Трагедия случилась во время перехода реки Текланика. По словам матери актрисы, Веронику кремируют в Соединённых Штатах.