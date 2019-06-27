https://static.news.ru/photo/63235d22-9907-11e9-bea7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Склад загорелся в Северо-Восточном административном округе Москвы.

Источник News.ru сообщил, что ЧП произошло по адресу: Ярославское шоссе, 2в. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пожар охватил более 2000 кв. м. Рухнули перекрытия в середине здания.

Специалисты присвоили пожару второй номер сложности. Для его тушения было стянуто двадцать пожарных расчётов.

Как ранее писал News.ru, в результате пожара в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве один человек погиб и ещё один пострадал.