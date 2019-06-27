Склад загорелся в Северо-Восточном административном округе Москвы.
Источник News.ru сообщил, что ЧП произошло по адресу: Ярославское шоссе, 2в. На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пожар охватил более 2000 кв. м. Рухнули перекрытия в середине здания.
Специалисты присвоили пожару второй номер сложности. Для его тушения было стянуто двадцать пожарных расчётов.
Как ранее писал News.ru, в результате пожара в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве один человек погиб и ещё один пострадал.