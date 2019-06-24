В результате пожара в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве один человек погиб и ещё один пострадал.
Как стало известно News.ru, ЧП произошло по адресу Кронштадтский бульвар, 19, корпус 3. В жилом доме загорелась квартира на пятом этаже. В настоящее время пожар потушен. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
Как писал News.ru, накануне квартира загорелась на востоке Москвы. Из подъезда эвакуировано десять человек, в том числе четверо детей.
Тушение огня было затруднено тем, что квартира была сильно захламлена вещами и заставлена мебелью.