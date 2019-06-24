https://static.news.ru/photo/f11d45fc-96dc-11e9-ae24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В результате пожара в жилом доме на Кронштадском бульваре в Москве один человек погиб и ещё один пострадал.

Как стало известно News.ru, ЧП произошло по адресу Кронштадтский бульвар, 19, корпус 3. В жилом доме загорелась квартира на пятом этаже. В настоящее время пожар потушен. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

Как писал News.ru, накануне квартира загорелась на востоке Москвы. Из подъезда эвакуировано десять человек, в том числе четверо детей.

Тушение огня было затруднено тем, что квартира была сильно захламлена вещами и заставлена мебелью.