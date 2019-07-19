Военные следователи намерены допросить начальника Управления «К» ФСБ генерал-майора Ивана Ткачёва в рамках дела о коррупции. Об этом сообщил адвокат Олег Шляхов.
На следующей неделе следователи военной прокуратуры планируют допрос генерал-майора ФСБ Ивана Ткачёва, — цитирует его ТАСС.
Допрос может состояться уже на следующей неделе. Таким образом следствие удовлетворило ходатайство экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна провести доследственную проверку по фактам коррупции со стороны сотрудников ФСБ.
Ранее News.ru писал, что Шестуну официально предъявили обвинение. Чиновнику инкриминируют два эпизода: выделение участков земли под ТРЦ в деревне Борисово девять лет назад и получении взятки в сумме 10 млн рублей за покровительство. По мнению органов следствия, незаконная деятельность принесла Шестуну миллиарды рублей.