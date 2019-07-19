Фото: АГН «Москва»

Трёхлетняя девочка из России оказалась на грани жизни и смерти из-за отравления наркотиком на Ибице. Малышка находится в больнице города Пальма-де-Майорка. Её состояние медики оценивают как крайне тяжёлое.

Родители заверили, что девочка могла найти экстази на полу в доме, где они остановились. Ребёнка пришлось эвакуировать в больницу вертолётом. Это уже второе отравление детей наркотиками на острове за неделю....