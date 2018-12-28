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Экс-резидент Comedy Club рассказал о краже денег с карты

Роман Юнусов Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Роман Юнусов

происшествия [ версия для печати ]

Бывший участник Comedy Club Роман Юнусов рассказал о том, как злоумышленники сняли с его банковской карты почти 92 тыс. рублей. По словам юмориста, все транзакции проходили удалённо, причём деньги списывались в маврикийских рупиях.

«Сберовская карточка у меня была с собой. Я мирно спал в "Сапсане" крепким сном после концерта в Санкт-Петербурге. Приехал, очнулся на Ленинградском вокзале, пришло 14 эсэмэсок, сняли деньги. Позвонил в банк, заблокировал карту. Обратился в полицию. Написал заявление, обратился в банк по факту мошенничества. Списывалось в маврикийских рупиях. Странно очень. Никому я ПИН-код не давал, карту не отдавал, она была у меня в кармане», — сообщил Юнусов в беседе в журналистами РЕН ТВ.

По факту полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража».

Ранее News.ru писал о том, что московская полиция расследует дело о крупной краже. К правоохранителям обратился безработный мужчина, у которого неизвестный украл более 8 млн рублей на Калужско-Рижской линии метро. 


#ComedyClub #сбербанк #кража
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