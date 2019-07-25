https://static.news.ru/photo/2688e53c-71d7-11e9-8b33-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве практически парализовано из-за дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей.

По данным News.ru, авария произошла в районе улицы Ленинская слобода.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее News.ru писал о том, что выезд на встречную полосу движения оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, сообщили в ГИБДД. По мнению ведомства, эту проблему можно решить с помощью разделения потоков транспорта.