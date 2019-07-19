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Выезд на встречную полосу движения оказался одной из главных причин гибели людей на российских дорогах, сообщили в ГИБДД. По мнению ведомства, эту проблему можно решить с помощью разделения потоков транспорта.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что это предложение отражено в проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федеральном проекте «Безопасность дорожного движения».

ГИБДД уточнило, что за шесть месяцев 2019 года количество ДТП снизилось на 1,3%, число погибших — на 5,4%, а раненых — на 0,5%. Однако отмечается рост аварийности с участием детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что за пять месяцев текущего года количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД увеличилось на 3,5 млн. Сумма долга автолюбителей достигла 22,4 млн.