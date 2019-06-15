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Восьмилетняя девочка умерла во время катания на аттракционе в Анапе. Ребёнку внезапно стало плохо.

После начала движения она схватилась за грудную клетку. Развлечение тут же прекратили. Прибывшие на место медики не смогли её спасти, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девочка скончалась примерно через час после того, как пожаловалась на неприятные ощущения.

Смерть биологическая, травмы она не получала. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ, — говорится в сообщении.

Семья планировала вернуться домой — в Казань — ко дню рождения младшей дочери. До него школьница не дожила шесть дней.

Силовики выясняют обстоятельства трагедии. Сам аттракцион представляет собой ряд сидений, движущихся по кругу вверх и вниз. Развлечение сопровождается музыкой.

Ранее News.ru сообщал, что в Якутске начата доследственная проверка после того, как две пятилетние девочки получили травмы в результате падения с надувного аттракциона.