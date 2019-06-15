Восьмилетняя девочка умерла во время катания на аттракционе в Анапе. Ребёнку внезапно стало плохо.
После начала движения она схватилась за грудную клетку. Развлечение тут же прекратили. Прибывшие на место медики не смогли её спасти, пишет «
Смерть биологическая, травмы она не получала. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ, — говорится в сообщении.
Семья планировала вернуться домой — в Казань — ко дню рождения младшей дочери. До него школьница не дожила шесть дней.
Силовики выясняют обстоятельства трагедии. Сам аттракцион представляет собой ряд сидений, движущихся по кругу вверх и вниз. Развлечение сопровождается музыкой.
Ранее News.ru сообщал, что в Якутске начата доследственная проверка после того, как две пятилетние девочки получили травмы в результате падения с надувного аттракциона.