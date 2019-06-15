https://static.news.ru/photo/ee9756be-8f6c-11e9-9ece-fa163e074e61_1024.jpg Фото: robland.pl

Восьмилетняя девочка умерла во время катания на аттракционе в Анапе. Ребёнку внезапно стало плохо.

После начала движения она схватилась за грудную клетку. Развлечение тут же прекратили. Прибывшие на место медики не смогли её спасти, пишет « Комсомольская правда » со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Девочка скончалась примерно через час после того, как пожаловалась на неприятные ощущения.

Смерть биологическая, травмы она не получала. Предварительно причиной смерти стал сердечный приступ, — говорится в сообщении.

Семья планировала вернуться домой — в Казань — ко дню рождения младшей дочери. До него школьница не дожила шесть дней.

Силовики выясняют обстоятельства трагедии. Сам аттракцион представляет собой ряд сидений, движущихся по кругу вверх и вниз. Развлечение сопровождается музыкой.

Ранее News.ru сообщал, что в Якутске начата доследственная проверка после того, как две пятилетние девочки получили травмы в результате падения с надувного аттракциона.