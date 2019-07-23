https://static.news.ru/photo/df34a016-ad51-11e9-a543-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Хабаровске 37 детей разных возрастов обратились за помощью к врачам Детской краевой клинической больницы с подозрением на кишечную инфекцию. Информация появилась на сайте правительства Хабаровска.

Из симптомов в разных случаях отмечались слабость, боли в животе, рвота, — говорится в сообщении.

19 детей госпитализированы, ещё 18 проходят амбулаторное лечение.

По информации медиков, все заболевшие накануне гуляли на набережной стадиона имени Ленина возле фонтана.

Тяжёлой формы заболевания выявлено не было.

Ранее News.ru писал об увеличении числа отравившихся едой из автоматов Healthy Food в Москве до 80 человек. 37 человек госпитализированы с диагнозом «сальмонеллёз».