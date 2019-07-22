Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Количество пострадавших от употребления еды из автоматов Healthy Food в Москве выросло до 80 человек, из них 37 человек госпитализированы с диагнозом "сальмонеллёз", сообщает Роспотребнадзор. 

На данный момент 32 человека выписаны из больницы, пять находятся под наблюдением врачей.

Проверка Роспотребнадзора нашла в цехах, которые производили еду для автоматов, многочисленные нарушения. Санитарно-техническое состояние производственных помещений признано неудовлетворительным.

Ранее Следственный комитет попросили провести проверку на предмет производства и распространения продуктов питания ненадлежащего качества в отношении компании, чья продукция, реализуемая через вендинговые автоматы, стала причиной массового отравления граждан. Соответствующее обращение отправила правозащитная организация «Коллективная защита», писал News.ru

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