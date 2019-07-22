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Россия оказалась на девятом месте по числу выезжающих за границу туристов в 2018 году, согласно ежегодному рейтингу международной платежной системы Mastercard.

Россияне чаще всего посещали турецкий курорт Анталья, а также Паттайю и Пхукет в Таиланде. Об этом порталу «Интерфакс-Туризм» сообщили в пресс-службе компании. При этом самыми активными путешественниками стали американцы. Чаще...