Десятки психологов работают на месте ЧП в Магнитогорске

Несколько десятков психологов работают на месте обрушения дома в Магнитогорске. Большинство из них составляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
По словам главы центра Юлии Шойгу, психологическая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия, в пункте временного размещения жильцов обрушившегося дома, а также при сопровождении процедуры опознания тел погибших.
Шойгу отметила, что эту работу ведут не только местные психологи, но и специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru сообщил, что из-под завалов извлечены тела семи жертв трагедии. Все они опознаны. Детей среди погибших нет. Пострадали в результате ЧП пять человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы.