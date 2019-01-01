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Десятки психологов работают на месте ЧП в Магнитогорске

Oleg Elkin/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Несколько десятков психологов работают на месте обрушения дома в Магнитогорске. Большинство из них составляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

По словам главы центра Юлии Шойгу, психологическая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия, в пункте временного размещения жильцов обрушившегося дома, а также при сопровождении процедуры опознания тел погибших.

Шойгу отметила, что эту работу ведут не только местные психологи, но и специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил, что из-под завалов извлечены тела семи жертв трагедии. Все они опознаны. Детей среди погибших нет. Пострадали в результате ЧП пять человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы.


#мчс #ВЗРЫВ #магнитогорск
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