Десятки психологов работают на месте ЧП в Магнитогорске

https://news.ru/storage/news/8f465841a7dc58b9066217bf9de9b327/d34ce086-804d-40ce-9a7f-9e0d7f47fc6a_850.jpg Oleg Elkin/Global Look Press

Несколько десятков психологов работают на месте обрушения дома в Магнитогорске. Большинство из них составляют специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

По словам главы центра Юлии Шойгу, психологическая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия, в пункте временного размещения жильцов обрушившегося дома, а также при сопровождении процедуры опознания тел погибших.

Шойгу отметила, что эту работу ведут не только местные психологи, но и специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Челябинска, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил, что из-под завалов извлечены тела семи жертв трагедии. Все они опознаны. Детей среди погибших нет. Пострадали в результате ЧП пять человек, в том числе один ребёнок. Все они госпитализированы.