https://static.news.ru/photo/c8e79e32-96d4-11e9-a91b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Сочи возросло до девяти человек. Об этом сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, авария произошла 24 июня около 20:30 в Адлерском районе Сочи. Около ресторана «Олеся» рейсовый автобус врезался в бетонное ограждение. Изначально в больницы города были направлены восемь человек, позже выяснилось, что

В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Причины ДТП сейчас выясняются. На месте ЧП работают полицейские.

Как писал News.ru, один мужчина и две женщины пострадали в результате столкновения автобуса Higer с легковым автомобилем Toyota. ДТП произошло на 55-м км автодороги Благовещенск — Свободный 23 июня.