Лесли: дело о проституции сфабриковали Трамп и Навальный

Скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли), который обвиняется в вовлечении в проституцию, заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.
«В тайском суде содержатся доказательства, собранные одним из следователей, из которых однозначно следует, что уголовное преследование против нас сфабриковано», — сказал обвиняемый в ходе заседания суда.
При этом он не стал пояснять, каким именно образом американский лидер и политик смогли сфабриковать дело против секс-тренеров.
Как писал News.ru, ранее Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание Лесли и Рыбке. Повторное заседание по избранию им меры пресечения состоится через 72 часа.