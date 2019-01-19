Лесли: дело о проституции сфабриковали Трамп и Навальный

https://news.ru/storage/news/27ec97beba774a64116946d8f66d6ec7/5a0a8905-e0cf-46c7-aa2c-18137d1c259d_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Александр Кириллов (Алекс Лесли)

Скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли), который обвиняется в вовлечении в проституцию, заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.

«В тайском суде содержатся доказательства, собранные одним из следователей, из которых однозначно следует, что уголовное преследование против нас сфабриковано», — сказал обвиняемый в ходе заседания суда.

При этом он не стал пояснять, каким именно образом американский лидер и политик смогли сфабриковать дело против секс-тренеров.

Как писал News.ru, ранее Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание Лесли и Рыбке. Повторное заседание по избранию им меры пресечения состоится через 72 часа.