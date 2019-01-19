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Лесли: дело о проституции сфабриковали Трамп и Навальный

Александр Кириллов (Алекс Лесли) Антон Кардашов/АГН "Москва"

Александр Кириллов (Алекс Лесли)

происшествия [ версия для печати ]

Скандальный секс-гуру Александр Кириллов (Алекс Лесли), который обвиняется в вовлечении в проституцию, заявил, что дело против него и его приспешницы Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) сфабриковано. Причём, по его словам, их преследуют оппозиционер Алексей Навальный и администрация президента США Дональда Трампа.

«В тайском суде содержатся доказательства, собранные одним из следователей, из которых однозначно следует, что уголовное преследование против нас сфабриковано», — сказал обвиняемый в ходе заседания суда.

При этом он не стал пояснять, каким именно образом американский лидер и политик смогли сфабриковать дело против секс-тренеров.

Как писал News.ru, ранее Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание Лесли и Рыбке. Повторное заседание по избранию им меры пресечения состоится через 72 часа.


#Трамп #навальный #Рыбка #АлексЛесли
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