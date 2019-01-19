Суд продлил задержание Алексу Лесли

https://news.ru/storage/news/3171f699be3e999df5c89a0d93be93bc/443cd053-b30a-4a4c-99bc-4f82f32c1872_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Нагатинский районный суд Москвы продлил задержание Александру Кириллову, известному под псевдонимом Алекс Лесли. Повторное заседание по избранию ему меры пресечения состоится через 72 часа.

Защита Лесли требовала отправить своего клиента под домашний арест, сообщает корреспондент News.ru из зала суда.

Ранее News.ru писал, что суд признал законным и обоснованным задержание Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Заседание было отложено на 72 часа. Следующее заседание по избранию меры пресечения эскортнице состоится 22 января. Таким образом суд удовлетворил ходатайство защиты.