Автобус сбил трёх человек на юго-востоке Москвы

Автобус сбил ребёнка, пожилого мужчину и женщину в Ферганском проезде на юго-востоке Москвы.
О ДТП сообщили очевидцы, передаёт РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия выясняются. О том, какие травмы получили пострадавшие, пока неизвестно.
Ранее News.ru писал, что перронный автобус сбил сотрудника технической службы аэропорта Домодедово. В пресс-службе аэропорта отметили, что работнику была оказана первая помощь, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия. По предварительным данным, у мужчины многочисленные ушибы, переломов нет.