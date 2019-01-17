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Автобус сбил трёх человек на юго-востоке Москвы

Лантюхов Сергей/News.ru

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Автобус сбил ребёнка, пожилого мужчину и женщину в Ферганском проезде на юго-востоке Москвы.

О ДТП сообщили очевидцы, передаёт РЕН ТВ. Обстоятельства происшествия выясняются. О том, какие травмы получили пострадавшие, пока неизвестно.

Ранее News.ru писал, что перронный автобус сбил сотрудника технической службы аэропорта Домодедово. В пресс-службе аэропорта отметили, что работнику была оказана первая помощь, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия. По предварительным данным, у мужчины многочисленные ушибы, переломов нет.


#москва #ДТП #автобусы
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