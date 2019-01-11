Автобус сбил человека в аэропорту Домодедово

Перронный автобус сбил сотрудника технической службы аэропорта Домодедово. Инцидент произошёл утром в пятницу, 11 января.
В пресс-службе аэропорта отметили, что сотруднику была оказана первая помощь, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.
По предварительным данным, у мужчины многочисленные ушибы, переломов нет.
Пострадавший — 38-летний сотрудник ООО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг», которое занимается деятельностью, связанной с воздушным транспортом, информирует «Ридус».
Как сообщал News.ru, третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево не сможет функционировать полноценно. Фактические рабочие характеристики не соответствуют проектным транспортным нормативам. По правилам эксплуатации аэродромов, необходимо внести значительные коррективы в работу ВПП-3 в ночное время.