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Автобус сбил человека в аэропорту Домодедово

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Перронный автобус сбил сотрудника технической службы аэропорта Домодедово. Инцидент произошёл утром в пятницу, 11 января.

В пресс-службе аэропорта отметили, что сотруднику была оказана первая помощь, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия. 

По предварительным данным, у мужчины многочисленные ушибы, переломов нет. 

Пострадавший — 38-летний сотрудник ООО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг», которое занимается деятельностью, связанной с воздушным транспортом, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево не сможет функционировать полноценно. Фактические рабочие характеристики не соответствуют проектным транспортным нормативам. По правилам эксплуатации аэродромов, необходимо внести значительные коррективы в работу ВПП-3 в ночное время.


#домодедово #ЧП
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