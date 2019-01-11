Автобус сбил человека в аэропорту Домодедово

https://news.ru/storage/news/a665b7d317b8d9f4ba7db5b8786b5490/64202ebb-3ba0-4218-b128-fb57b3640d13_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Перронный автобус сбил сотрудника технической службы аэропорта Домодедово. Инцидент произошёл утром в пятницу, 11 января.

В пресс-службе аэропорта отметили, что сотруднику была оказана первая помощь, для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

По предварительным данным, у мужчины многочисленные ушибы, переломов нет.

Пострадавший — 38-летний сотрудник ООО «Домодедово Эрпорт Хэндлинг», которое занимается деятельностью, связанной с воздушным транспортом, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, третья взлётно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Шереметьево не сможет функционировать полноценно. Фактические рабочие характеристики не соответствуют проектным транспортным нормативам. По правилам эксплуатации аэродромов, необходимо внести значительные коррективы в работу ВПП-3 в ночное время.