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Адвокат одной из сестёр Хачатурян Ярослав Пакулин не подтвердил информацию о том, что против отца девушек возбуждено уголовное дело.

После выяснения позиции родственников будет решаться вопрос о возбуждении дела, — сказал Пакулин телеканалу «360» .

В СМИ появилась информация о том, что СК РФ возбудил уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна, обвиняемого в незаконных действиях сексуального характера.

Сёстры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца, израненное тело которого было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. Девушки признали вину на допросе, объяснив своё преступление домогательствами и издевательствами со стороны отца на протяжении длительного времени.

2 августа 2018 года сестёр арестовали. 27 сентября того же года Басманный суд изменил им меру пресечения на запрет определенных действий, после чего девушки были освобождены в зале суда.

News.ru писал, что жители Армении вышли на митинг в поддержку сестёр Хачатурян. Организацией акции занималась психолог Зара Арутюнян. По ее словам, это была попытка привлечь внимание сограждан к подобным проблемам.