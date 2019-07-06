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Больше 100 человек вышли на марш в поддержку сестёр Хачатурян, проходящий в центре Еревана.

Акцию организовала психолог Зара Арутюнян, передаёт ТАСС . Она объяснила, что в Армении люди практически не знают о резонансном деле. Через массовое мероприятие девушка надеется добиться большей информированности людей.

В шествии также приняли участие журналисты некоторых местных СМИ.

Мы не могли остаться в стороне, так как это трагедия каждого из нас. Есть надежда, что наша акция привлечёт внимание и увеличит шанс избегать подобных ужасов в будущем, — заявила ведущая «Радио ВАН» Аня Геллер.

Во время акции к ней присоединились ещё несколько десятков человек. Митинг завершился возле кинотеатра «Москва».

В июле 2018 года в Москве ножом в сердце был убит Михаил Хачатурян. Преступление совершили его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария. Они сами вызвали полицию и позже признались в убийстве. Однако девушки заявили, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Ранее News.ru писал, что одиночные пикеты в поддержку сестёр Хачатурян состоялись на Болотной площади Москвы. Сотрудники правоохранительных органов задержали уже пятерых участников акций.