В Новой Третьяковке откроется выставка «Стена и Слово»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Третьяковке на Крымском Валу откроется выставка «Стена и Слово. Русский монастырь на границе с небом» 18 июня. Выставка организована Русским художественным союзом совместно с корпорацией «Синергия». Фотохудожник Михаил Розанов и режиссер Эдуард Бояков представят проект, который посвящен феномену русского монастыря и поиску его логоса.

Русский монастырь — не только и не столько памятник или артефакт. Это духовный и антропологический рубеж между горним и бренным, между небом и землей — отсюда подзаголовок: «Русский монастырь на границе с небом». Граница здесь — ключевое слово, — поделился Бояков.

10 действующих православных монастырей на территории России предстанут в строгой последовательности, которая отвечает авторскому замыслу, связанному как с изобразительным рядом, так и с поиском вербальной формулы русского монастырства. Каждый монастырь будет представлен девятью изображениями: один панорамный вид, далее — отдельные части фасада, вписанные в природный ландшафт. Линии, архитектурные детали, графика стеновых конструкций рифмуются с графикой горизонта, парящими облаками, незримым, но ощутимым движением воздуха.

Ранее Третьяковская галерея открыла выставку «Николай Рерих» в честь 150-летия со дня рождения художника. Это первая за 65 лет выставка художника, открытая в Третьяковке. Всего экспонировалось более 100 различных произведений из 18 музеев и архивов, в том числе Российского государственного исторического архива.