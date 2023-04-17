В НИУ ВШЭ обсудят, чем грозит развитие искусственного интеллекта На XXIV Ясинской международной конференции в НИУ ВШЭ обсудят развитие искусственного интеллекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» проходит XXIV Ясинская (апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в рамках Десятилетия науки и технологий. 19 апреля в рамках конференции состоится сессия «Искусственный интеллект: тренды, риски, регулирование», на которой специалисты обсудят, чем грозит развитие ИИ.

В мероприятии примут участие заместитель главы Минобрнауки Дарья Кирьянова, замминистра экономического развития Максим Колесников, ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, руководитель Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ Алексей Масютин и другие эксперты.

Участники обсудят минимизацию потенциальных негативных эффектов использования искусственного интеллекта, практическую востребованность российских разработок в сфере ИИ, необходимость регуляторных практик для развития ИИ и многое другое.

Ключевой темой обсуждения станут преимущества и угрозы дальнейшего развития «больших» ИИ-моделей. Эксперты расскажут слушателям, представляют ли угрозу для человека «сильный» ИИ и распространение генеративных моделей и связанных с ними продуктов (СhatGPT, Midjourney и т. п.).

Ранее на конференции НИУ ВШЭ назвали дефицит кадров основным барьером для развития российской науки. Удержать специалистов предлагается при помощи высокой зарплаты или благодаря долгосрочным контрактам.