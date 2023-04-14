На конференции НИУ ВШЭ назвали основной барьер для развития науки На конференции НИУ ВШЭ назвали дефицит кадров основным барьером для развития науки

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Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в рамках XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции рассказал об основных направлениях научного сектора и его трансформации под влиянием современных трендов. Результаты проекта «Будущее науки» представили в день открытия Международного научного симпозиума «Форсайт и научно-техническая и инновационная политика», который проходит 13 и 14 апреля. Исследователи пришли к выводу, что основным барьером для развития отрасли является дефицит квалифицированных кадров. Удержать специалистов предлагается при помощи высокой зарплаты или благодаря долгосрочным контрактам.

Наука нуждается в масштабном финансировании. Это является не просто фактором развития, но условием ее существования. Основная часть денег поступает от предпринимателей, так как они все больше вовлекаются в развитие сектора. Часть функций государства переходит некоммерческим организациям и бизнесу. Кроме того, реализация исследовательских проектов дорожает, но сам цикл при этом ускоряется. Качественно повлиять на развитие науки может цифровизация. По словам исследователей, благодаря этому появляется больше разнообразных форматов и практик.

Поддержка высокорисковых проектов, которые могут дать прорывной результат, набирает популярность. Это связано со стремлением обеспечить технологический суверенитет. Долгосрочным трендом становится развитие доказательных инструментов и внедрение на всех этапах реализации новых подходов, в том числе с использованием больших данных. Результаты научной деятельности становятся открытыми, но при этом требования к ним растут. Большая часть экспертов уверена, что распространение научных данных в открытом доступе является важным трендом в современном мире.

Результаты исследования станут основной аналитического доклада. Он будет опубликован осенью 2023 года.

В Москве ранее открыли детский технопарк «Наукоград» на базе Московского финансово-юридического университета (МФЮА), в котором школьники смогут изучать принципы разработки, конструирования и программирования беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице уже больше 20 детских технопарков, в работу которых включены десятки вузов и высокотехнологичных предприятий.