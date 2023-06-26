В Москве состоится форум «Сильные идеи для нового времени»

Фото: Фото-банк «Росконгресс»

В Москве в Центре международной торговли 28 и 29 июня состоится очная часть форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс. В первый день пройдут питч-сессии лидеров идей. Они представят свои проекты потенциальным партнерам и инвесторам. Также 28 июня объявлены панельные сессии по нескольким трекам форума. Так, будут обсуждаться вопросы улучшения качества жизни граждан за счет беспилотных авиационных систем, идеи социального капитала бизнеса и развития регионов России, проекты «на горизонте 2040», предложения для укрепления доверия, а также практики и механизмы поддержки отечественных брендов и инициатив.

В ходе мероприятия заявлены мини-лекции «Открытый разговор: сильные идеи моего времени». Опытом реализации глобальных проектов поделятся помощник президента России Владимир Мединский, режиссер Константин Богомолов, президент РАН Геннадий Красников, гендиректор «Роснефетегаза» Геннадий Букаев и партер «Орбита Капитал Партнерз» Евгений Кузнецов.

В рамках остальных сессий обсудят развитие кадрового суверенитета и цифровых сервисов, трансформацию рынка труда, способы международного сотрудничества и экологические проекты. Специалисты поделятся советами, как малому и среднему бизнесу адаптироваться к новым задачам, как привлечь капитал для реализации инициатив и как креативная экономика может повлиять на развитие регионов. Среди приглашенных спикеров заявлены помощник президента России Максим Орешкин, глава «Сбера» Герман Греф, замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, замглавы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Камчатского края Владимир Солодов и другие.

В рамках мероприятия наградят лучших экспертов крауд-платформы «Сильные идеи для нового времени». Финалом форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Оно пройдет 29 июня.

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) ранее были представлены около ста перспективных проектов по развитию России, которые попали в топ-1000 форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». Авторы презентовали потенциальным партнерам и инвесторам свои проекты по нескольким направлениям.