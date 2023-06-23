На ПМЭФ-2023 представили сто перспективных проектов по развитию России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2023) были представлены около ста перспективных проектов по развитию России, которые попали в топ-1000 форума АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени». Авторы презентовали потенциальным партнерам и инвесторам свои проекты по нескольким направлениям. Среди них 31 предложение в рамках Национальной технологической инициативы, 18 из сектора Национальной экологической инициативы, 12 по направлению Национальная кадровая инициатива, 11 по теме предпринимательства и еще пять в рамках цифровых сервисов. Директор центра развития партнерской сети АСИ Екатерина Кодзасова отметила, что на ПМЭФ традиционно выступают участники «Сильных идей...» со своими проектами.

Мы традиционно приглашаем лидеров проектов принять участие в Петербургском форуме. Нам было важно прежде всего познакомить авторов идей с потенциальными партнерами, инвесторами из числа крупных компаний, институтов развития, федеральных ведомств, — заявила Кодзасова.

Так, интерес вызвало предложение разработать малые спутники, способные летать на низких орбитах. Для этого предлагается использовать электромагнитные ионные ловушки открытого типа. По словам авторов, освоение низкого космоса даст возможность проводить дистанционное зондирование Земли, улучшит навигацию и поможет метеорологам и картографам.

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Другим перспективным проектом сочли создание системы «единого окна» для начинающих предпринимателей. Предполагается, что для этого будет разработана IT-экосистема коллективного финансирования общественно значимых проектов. Предложение направлено на сбор средств для запуска бизнеса, поиск аудитории, партнеров и инвесторов, тестирование спроса.

Были предложены несколько идей в рамках повышения качества образования. Так, для подростков с аутизмом подготовили модель транзита и предпрофессиональной подготовки «Такой же другой». Проект поможет детям с этим диагнозом найти свои сильные стороны, выработать необходимые функциональные навыки. Кроме того, планируется организовать многопрофильное студийное пространство для трудового, социального, двигательного и бытового обучения.

Для россиян от 14 до 35 лет разрабатывают серию онлайн-игр, которые направлены на ускоренную профориентацию и подготовку управленцев. Практика будет включать 30-дневный марафон без отрыва от основного обучения с решением реальных задач.

На ПМЭФ-2023 также был представлен проект по развитию водного туризма в России. Ранее стало известно, что его предложил эксперт группы компаний АМД и научно-экспертного совета морской коллегии при правительстве России Николай Гришин. Он выступил с идеей создать 44 марины, где смогут останавливаться яхты и суда прибрежного пассажирского сообщения, что позволит обеспечить навигацию в береговой зоне, безопасную стоянку, а также высадку и посадку при неблагоприятных условиях.