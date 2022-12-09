В Москве пройдет выставка, посвященная событиям культуры России XIX века

Фото: Пресс-служба «Острова Мечты»

В Москве с 10 по 24 декабря пройдет интерактивная выставка, посвященная знаковым событиям культуры России XIX века «Время культуры». Мероприятие состоится в развлекательном парке «Остров Мечты».

Центральной зоной выставки станет гигантский циферблат, с помощью которого посетители смогут открутить время назад и посмотреть историю создания известных произведений искусства, например «Черного квадрата» Малевича.

Кроме того, в рамках выставки 10,11,17,18 и 24 декабря пройдут бесплатные мастер-классы. Все желающие смогут самостоятельно создать королевские свечи из вощины — популярный в XIX веке новогодний декор, а также карнавальные маски.

Выставка реализуется АНО «Агентство развития внутреннего туризма» при поддержке Российского фонда культуры.

Ранее сообщалось, что ландшафтный парк «Остров Мечты» 9 декабря откроет концертный зал «Москва». Новое пространство представляет собой высокотехнологичную площадку-трансформер, которая будет видоизменяться в зависимости от формата мероприятий. Благодаря своим возможностям, ожидается, что площадка станет центром культурной и развлекательной жизни столицы и точкой притяжения для ценителей музыкальных, театральных, выставочных мероприятий.