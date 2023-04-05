В 35 регионах России появились деревья в память о героях ВОВ

Фото: Сад памяти/vk.com

Сад памяти

В рамках международной акции «Сад памяти» в 35 российских субъектах и пяти странах появились памятные деревья. Жители регионов высаживают их в память о тысячах погибших в Великой Отечественной войне земляках. Последние из центральных мероприятий акции прошли в Астраханской области и Республике Адыгея.

В Астрахарской области центральная высадка прошла 5 апреля в Левобрежном лесничестве на площади почти 1,5 га. Добровольцы высадили свыше 3 тысяч саженцев вяза и белых акаций в память о погибших в ВОВ.

Центральные мероприятия акции «Сад памяти» в Адыгее, в ходе которых местные жители высадили свыше 450 саженцев березы, дуба и туи, посетила депутат Гордумы Майкопа и член Генсовета партии «Единая Россия» Асета Берзегова. Во время приветственной речи она обратила внимание на важность почитания подвига героев ВОВ.

С каждым годом к проекту присоединяется все больше молодежи, которые бережно хранят память о великом подвиге предков. Акция связывает целые поколения и не дает забыть подвиг, который совершил советский народ, — отметила Берзегова.

Ранее сообщалось, что участники боевых действий Донбасса присоединились к акции «Сад памяти» в Шахтерске. В мероприятии принял участие глава администрации города Александр Шатов, первый заместитель Сергей Лебедев, активисты местного отделения общественного движения «Донецкая республика», штабов «Молодая республика» и «Молодая гвардия». Высадки прошли в парке имени Тараса Шевченко, где располагается братская могила советских воинов.