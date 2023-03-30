Ветераны Донбасса присоединились к акции «Сад памяти»

Фото: Алексей Савостин/РИА Новости

Участники мероприятий у плит с фотографиями репрессированных в «Саду памяти»

Участники боевых действий в Донбассе в Шахтерске присоединились к акции «Сад памяти», в рамках которой по всей России высаживаются деревья в честь героев Великой Отечественной войны. К мероприятию присоединились глава администрации города Александр Шатов, первый заместитель Сергей Лебедев, активисты местного отделения общественного движения «Донецкая республика», штабов «Молодая республика» и «Молодая гвардия». Высадки прошли в парке имени Тараса Шевченко, где располагается братская могила советских воинов.

«Сад памяти» является не просто напоминанием о подвигах и героизме советских солдат, но и обращает внимание на то, что Россия сегодня также сражается за мир без нацизма, — рассказали в оргкомитете «Боевого братства».

В рамках акции деревья высадили юнармейцы из Шахтерского школьного лесничества. Теперь молодое поколение будет помогать в уходе за высаженными деревьями.

Кроме того, российское движение детей и молодежи «Движение первых» и АНО «Сад памяти» будут развивать лесные и климатические проекты по программе «Экология и охрана природы» с целью проведения просветительских мероприятий. В рамках акции пройдет партнерский проект — Всероссийский конкурс «Сад памяти», который проводится совместно с Федеральным центром дополнительного образования, движением «Волонтеры Победы» и АНО «Сад памяти». Участие в нем смогут принять школы и вузы страны. Председатель движения молодежи Григорий Гуров отметил, что основной акцент будет сделан на популяризации акции в молодежной среде.

Одним из пунктов нашего соглашения станет организация и проведение специальной номинации от «Движения первых» в рамках международной акции «Сад памяти». Основной акцент мы сделаем на сохранение исторической памяти и популяризацию акции в молодежной среде. Подобные инициативы позволяют в доступной форме рассказывать ребятам о подвигах наших героев. А новые деревья, которые мы посадим в память о великих людях страны, станут символом победы и новой жизни, — пояснил он.

Акцию «Сад памяти» ранее поддержали артисты театра и кино Ирина Купченко, Андрей Мерзликин и Ольга Будина. Свои видеообращения также прислали художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков, актер Дмитрий Певцов и певец SHAMAN.