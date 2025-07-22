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22 июля 2025 в 16:28

Таджикистан представил своего члена жюри для «Интервидения»

Амирбек Мусозода Амирбек Мусозода Фото: Пресс-служба «Интервидения»

Дирижер и автор гимна ШОС Амирбек Мусозода вошел от Таджикистана в состав жюри международного музыкального конкурса «Интервидение». Он является заслуженным деятелем искусств и народным артистом Таджикистана.

Композитор Мусозода создал богатое творческое наследие, включающее оперные, балетные и симфонические произведения. В архивах таджикского радио сохранилось свыше 300 его песен и музыкальных композиций, вошедших в золотой фонд национальной культуры.

Мусозода подготовил целую плеяду профессиональных музыкантов — под его руководством получили образование более 150 учеников. За выдающийся вклад в развитие таджикского музыкального искусства он был удостоен государственных наград, премий и почетных званий.

Ранее министр культуры Таджикистана Матлубахон Сатториен заявила, что известный таджикский исполнитель Фаррух Хасанов выступит за свою страну на конкурсе «Интервидение». Музыкальное состязание состоится в сентябре в Москве.

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