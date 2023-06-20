ОТР подготовило программу о героях ВОВ к годовщине Парада Победы

Фото: Mikhail Svischev/Russian Look/Global Look Press

Общественное телевидение России (ОТР) подготовило просветительскую программу «О героях былых времен...» про Великую Отечественную войну к 78-й годовщине Парада Победы, который состоялся в Москве на Красной площади 24 июня 1945 года. Зрители смогут послушать популярные песни из кинофильмов, посвященных войне, и узнают различные факты о них, а ведущие ОТР исполнят стихи в память о героях. Телеведущая Оксана Галькевич отметила, что отобранные для программы песни объединяют не только россиян, но и жителей республик бывшего СССР.

Мы выбирали песни, которые знают и любят разные поколения — и фронтовики, и молодежь. Не только россияне, но и жители республик бывшего Советского Союза. Это песни, которые нас объединяют, которые люди поют в семьях, собираясь вместе и вспоминая своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, — рассказала Галькевич.

Она уточнила, что выбор был непростым, так как хороших песен о войне очень много. Зрители также узнают об авторах, первых исполнителях и о том, где впервые прозвучала песня. Так, ведущие расскажут, почему потребовалось снимать много дублей сцены фильма «Белорусский вокзал», в которой Нина Ургант исполняет «Нам нужна одна победа», и почему Клавдии Шульженко сначала не нравилось петь «Синий платочек». Программа выйдет в эфир на телеканале ОТР 24 июня в 16:25.

Поэт Илья Резник ранее заявил, что секрет успеха и популярности песен военных лет — в искренности слов и музыки, так как «сердце всегда тянется к настоящему». По его словам, песни, написанные в период Великой Отечественной войны, «написаны любовью к стране и болью за свое Отечество».