Илья Резник раскрыл секрет популярности военных песен Поэт Резник заявил, что секрет популярности военных песен — в искренности слов и музыки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэт-песенник Илья Резник и детский музыкальный театр «Маленькая страна»

Секрет успеха и популярности песен военных лет — в искренности слов и музыки, так как «сердце всегда тянется к настоящему», высказал мнение в разговоре с NEWS.ru поэт Илья Резник. Он отметил, что песни, написанные в период Великой Отечественной войны, «написаны любовью к стране и болью за свое Отечество».

Мои любимые песни военных лет — это «Темная ночь» и «Эх, дороги». Они написаны любовью и болью. Любовью к стране и болью за свое Отечество. Авторы 1940-х были детьми нашей страны — СССР — и любили свою Родину. Именно в состоянии любви и рождаются такие великие произведения, — отметил Резник.

По мнению Резника, «секрет успеха и популярности песни — в искренности слов и музыки, сердце всегда тянется к настоящему». Поэт подчеркнул, что в советское время люди были другими, немеркантильными.

То время было другим — немеркантильным. И немеркантильными были люди. Какой бы профессией они ни занимались — писали стихи, строили дома, лечили, учили, — они работали на благо нашей общей Родины, прежде всего, — подчеркнул Резник.

Он призвал воспитывать молодежь в духе любви к своей стране, а не «любви к денежным знакам».

Ранее в Москве на Красной площади состоялся парад Победы. Во время выступления президент России Владимир Путин заявил, что против страны развязана настоящая война. Он подчеркнул, что любая идеология превосходства отвратительна, преступна и смертоносна. По мнению российского лидера, западные глобалистские элиты уничтожают семейные, традиционные ценности, которые делают человека человеком, чтобы и дальше диктовать, навязывать народам свою волю, права и правила.