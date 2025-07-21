«Одноклассники» поучаствовали в спортивном фестивале «Олимпийская Москва»

Социальная сеть «Одноклассники» поучаствовала 19 июля в первом спортивном фестивале «Олимпийская Москва» в столице. Мероприятие здорового образа жизни организовали на 12 площадках. Всего его посетили свыше 150 тысяч человек.

В рамках фестиваля «Одноклассники» подготовили для гостей интерактивную зону. Там все желающие проверили показатели здоровья, продемонстрировали свои знания в викторине о ЗОЖ и выиграли призы.

В спортивной зоне от «Одноклассников» разместили силомер, турник, снаряды для прыжков и армрестлинга, а также фотозону. Изюминкой программы, представленной соцсетью, стало шоу со спортсменами Сергеем Агаджаняном и Сергеем Бугановым. В ходе него участники смогли попробовать свои силы в армрестлинге.

Ранее «Одноклассники» совместно с авторами соцсети и порталом «Культура.РФ» запустили ряд проектов. В шоу «Психология русской литературы» эксперты обсудят поведение героев известных произведений, например поступки Остапа Бендера, Евгения Онегина и других персонажей.