Эксперты в ИТ-отрасли обсудят цифровую трансформацию России Российский интернет-форум объединит представителей ИТ-отрасли

Фото: Пресс-служба РАЭК

В мае пройдет Российский интернет-форум (РИФ-2024), организованный РАЭК. Мероприятие объединит представителей ИТ-отрасли. 28-й по счету форум станет площадкой для демонстрации достижений и новинок в данной сфере. Участие в нем примут ИТ-компании, стартаперы, представители власти и бизнеса. Как заявил директор РАЭК Сергей Гребенников, в этом году планируется обсудить ключевые вопросы цифровой трансформации России.

В этом году РИФ познакомит участников с достижениями российской ИТ-отрасли и объединит лидеров цифровой экономики на одной площадке для обсуждения ключевых вопросов цифровой трансформации бизнеса, достижения технологического лидерства и возможностей МСБ в ИТ-сфере. Это особенно знаково с учетом того, что в этом году Рунету исполняется 30 лет, — пояснил Гребенников.

Площадка предоставляет возможность живого общения и отраслевого взаимодействия для участников. В рамках форума состоятся мастер-классы, потоковые лекции, тренинги, круглые столы и презентации новых технологий. В выставочной зоне можно будет познакомиться с аналогами иностранных сервисов, которые создали российские разработчики. Гостей мероприятия ждут уникальные форматы: карьерная гостиная, которая даст возможность найти вакансию мечты и пообщаться с HR-специалистами ведущих цифровых компаний, а также мастермайнд, где можно будет поучаствовать в мозговом штурме и получить обратную связь от профессионального сообщества.

В Москве в рамках десятилетия науки и технологий в РЭУ имени Г. В. Плеханова ранее прошел VI Международный научный форум «Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика». В ходе мероприятия обсудили в том числе интеграцию технологий искусственного интеллекта в сфере СМИ.