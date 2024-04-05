На ВДНХ пройдет официальное празднование Дня рунета

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на ВДНХ пройдет официальное празднование Дня рунета, организованное при поддержке РАЭК. Мероприятие состоится 7 апреля и будет посвящено 30-летию российского сегмента интернета. На площадках выставки-форума пройдут лекции и мастер-классы. Участников мероприятия также ожидают развлекательные активности, викторины и концерт.

Кроме того, к 30-летию рунета РАЭК совместно с Координационным центром доменов .RU / .РФ запустил специальный проект, посвященный важнейшим событиям из жизни российского сегмента интернета. Пользователи смогут узнать о том, как российские компании создавали и развивали сервисы и продукты мирового уровня. Как отметил директор Координационного центра Андрей Воробьев, многие отечественные проекты из международных зон переориентируются на русский язык и переходят на российский рынок.

Многие отечественные интернет-проекты из международных доменных зон «переезжают» в национальные домены, переориентируясь на российский рынок, а взамен ушедших западных компаний на рынке появляются новые российские игроки, которые запускают в рунете собственные оригинальные сайты, — рассказал Воробьев.

Ранее стало известно, что в мае пройдет Российский интернет-форум (РИФ-2024). Мероприятие объединит представителей ИТ-отрасли. 28-й по счету форум станет площадкой для демонстрации достижений и новинок в данной сфере. Участие в нем примут ИТ-компании, стартаперы, представители власти и бизнеса.