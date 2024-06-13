Музыкально-гастрономический фестиваль пройдет в Москве

Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Музыкально-гастрономический фестиваль «MAXIMUM Гриль Фест» пройдет с 21 по 23 июня на территории Дизайн завода в Москве. Мероприятие объединит музыку, гастрономию и общение.

Гости фестиваля смогут попробовать ароматное мясо, которое приготовят в зоне барбекю, и познакомиться с аутентичной кухней со всех континентов. Также на мероприятии можно будет посмотреть выступления лучших этно-рокеров и кавер-групп в стиле радио MAXIMUM, а также посетить мастер-классы от известных шеф-поваров.

На протяжении трех дней меломаны, гурманы и слушатели радио смогут побывать на музыкальном open air, фестивале еды и площадке для летних городских развлечений. Кроме того, для гостей будет открыта пикник-зона и гриль-парк, где они сами смогут поэкспериментировать с приготовлением мяса и рыбы на различных видах гриля.

Ранее стало известно, что на пикнике «Афиши», который пройдет в Москве 3 и 4 августа, выступят PHARAOH, Сюзанна, ALON, Symbol, cold carti, LeanJeи и другие. В Санкт-Петербурге этот фестиваль пройдет 10 и 11 августа, на сцену выйдут Сюзанна, «Буерак», Минаева, Kito Jempere Orchestra, ALON, Symbol, Бикей Декада, LeanJe, cold carti и Тося Чайкина. Гости фестиваля смогут не только послушать приглашенных артистов, но и посетить множество активностей.