Минтруд назвал лучшие организации в области охраны труда Рейтинг крупного бизнеса в области охраны труда возглавило ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Фото: ВНОТ / Росконгресс

На Всероссийской неделе охраны труда Минтруд России подвел итоги рейтинга организаций крупного, среднего и малого бизнеса в области охраны труда. Основной целью являлась оценка эффективности функционирования систем управления охраной труда, а также привлечение общественного внимания к этому направлению и здоровью работников.

Минтруд России уже не первый год проводит оценку деятельности организаций крупного, среднего и малого бизнеса. Начиная с 2015 года мы это делали в рамках проведения конкурса «Успех и безопасность», а в 2021 году — уже в виде двух отдельных рейтингов, — сообщил замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Так, в рейтинге организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда с численностью работников до 100 человек первое место заняла Белгородская дистанция гражданских сооружений — структурное подразделение Юго-Восточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений — структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги — филиала ОАО «РЖД»; Второе место — Саратовский производственный участок Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиал ОАО «РЖД». Третье — Западно-Сибирская дирекция по ремонту тягового подвижного состава — ОАО «РЖД».

В рейтинге организаций среднего и малого бизнеса в области охраны труда с численностью работников от 100 до 250 человек первое место — Пензенское районное управление АО «Транснефть — Дружба»; второе — Кузбасский отдел материально-технического обеспечения — обособленная структурная единица Западно-Сибирской дирекции снабжения — структурного подразделения Центральной дирекции закупок и снабжения — филиала ОАО «РЖД»; третье — Иркутск-Сортировочная дистанция СЦБ.

В списке организаций крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников от 250 до 500 человек первое место занял Мичуринский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению; второе у ООО «Сарансккабель-Оптика»; третье — Моторвагонное депо Иркутск-Сортировочный.

Рейтинг крупного бизнеса в области охраны труда с численностью работников более 500 человек возглавило ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; Второе место — у ООО «Газпром добыча Астрахань»; третье — у ООО «Газпром добыча Уренгой».

Организатором мероприятия выступил оператором — Фонд Росконгресс.

На Всероссийской неделе охраны труда (ВНОТ) в Сочи директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на привлечение экспертов делового и научного сообществ, а также представителей федеральных и региональных органов исполнительной власти Российской Федерации для участия в совместных проектах в социально-трудовой сфере.